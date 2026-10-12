Seat assolirà el 2027 el topall de producció a Martorell (Barcelona) amb 2.500 cotxes al dia

Haupt (Seat) assegura que estan "lluitant" per la segona plataforma elèctrica
PARÍS (FRANÇA), 12 (EUROPA PRESS)
El conseller delegat de Seat i Cupra, Markus Haupt, ha anunciat que les producció de la planta a Martorell (Barcelona) arribarà el 2027 al màxim de la capacitat, amb 2.500 vehicles per dia, i preveuen lliurar més de 100.000 Cupra Raval, l'últim model llançat en híbrids urbans.
En declaracions als periodistes durant el Paris Motor Show 2026, que comença aquest dilluns a la capital francesa, ha assegurat que la companyia té "bones expectatives" per a la planta catalana.
Sobre la possibilitat d'instal·lar una segona plataforma elèctrica a Martorell, ha contestat que cal per al futur industrial de la planta i que la companyia està "lluitant" per aconseguir-la, però diu que encara no en tenen notícies.
CUPRA RAVAL
Haupt ha destacat el paper del Cupra Raval en el creixement de la marca Cupra, amb 51.200 comandes fins a setembre i 14.800 unitats ja lliurades, una xifra que aspira a que ascendeixi fins a 100.000 vehicles per a l'any vinent.
Ha assegurat que "l'estratègia d'electrificació passa pel Cupra Raval" i ha destacat la presència de la marca per primera vegada en el saló d'automoció francès.
9 MESOS
En conjunt, Seat i Cupra han tancat els nou primers mesos de l'exercici amb 433.400 vehicles venuts (1,4% menys que el mateix període de l'any anterior), mentre que les vendes del tercer trimestre han estat de 133.700 unitats (2,3% per sota dels tres mateixos mesos de 2025), segons les dades publicades aquest dilluns pel Grup Volkswagen.
Per marques, les vendes de Cupra de gener a setembre han augmentat un 2%, fins als 250.600 vehicles, dels quals 51.200 corresponen a comandes del Cupra Raval.
En una publicació a Linkedin en saber-se els resultats del grup, la companyia ha destacat el creixement de Cupra en "mercats clau d'Europa" com Espanya, amb 23.900 unitats venudes (+23%); Regne Unit, amb 32.700 (+6%), i Itàlia, amb 17.600 (+10%), mentre que Mèxic es manté com el mercat internacional de més força, amb 6.900 unitats venudes i un creixement del 45%.
SEAT
Quant a les vendes de Seat, han baixat un 6% interanual fins a setembre, fins a les 182.800 unitats, i el Seat Ibiza es manté com el cotxe més venut de la companyia, amb 78.600 unitats venudes (+10%).
Haupt ha reivindicat l' "aposta clara" per la marca, que ha dit que ha augmentat les vendes en mercats com Alemanya, Àustria o Espanya, i ha recordat els plans de la companyia d'hibriditzar els models Seat Ibiza i Arona.