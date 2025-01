BARCELONA 13 gen. (EUROPA PRESS) -

El Seat Arona va ser el SUV urbà més venut a Espanya el 2024, amb 20.269 unitats, i s'ha situat com el sisè model més venut en la classificació absoluta.

A més a més, el model Ibiza ha estat el tercer més venut del total i el segon del seu segment, amb 22.201 unitats, informa la companyia en un comunicat aquest dilluns.

La marca ha tancat l'any com la tercera amb més vehicles venuts en el mercat de turismes i totterrenys, amb 64.299 unitats matriculades, un 11,5% interanual més, i amb una quota de mercat del 6,4%.

El director general de Seat i Cupra, Mikel Palomera, ha mostrat satisfacció per les vendes del model Arona: "Estem molt contents que hagi aconseguit ser el SUV urbà líder del mercat espanyol, per sisè any consecutiu".

Ha afegit que els resultats de matriculacions de la marca "són conseqüència d'una coherent i atractiva gamma de models, i de l'excel·lent tasca" de la xarxa de concessionaris.