La Seafood 2024 creix fins als 50.000 metres quadrats i comptarà amb 79 països expositors

BARCELONA, 9 febr. (EUROPA PRESS) -

La 30a edició de la Seafood Expo Global/Seafood Processing Global incrementarà la superfície fins a 50.530 metres quadrats i comptarà amb 79 països expositors, ha explicat l'organització en un comunicat aquest divendres.

La trobada se celebrarà entre el 23 i el 25 d'abril al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, i està previst que es presentin "les últimes innovacions en productes del mar".

La vicepresidenta de productes del mar de Diversified Communications --l'empresa organitzadora--, Wynter Courmont, ha explicat que hi ha un increment de les empreses expositores, per la qual cosa ha estat necessari ampliar l'espai.

Entre les novetats d'aquest any hi ha els pavellons regionals de França, la República de Corea i el Japó, juntament amb la participació de nous països com Albània, l'Azerbaidjan, el Brasil i República Dominicana.

La segona edició a Barcelona del congrés, celebrada el 2023, va tenir un impacte econòmic estimat de fins a 150 milions d'euros per a la ciutat.