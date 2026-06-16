Schüberg (Esteve) defensa focalitzar el negoci per impulsar el creixement a llarg termini

BARCELONA 16 juny (EUROPA PRESS) -
El conseller delegat d'Esteve, Staffan Schüberg, ha defensat la simplificació de les estructures empresarials i la concentració dels recursos per impulsar el creixement sostenible de les empreses a llarg termini, i ha sostingut que "una de les coses més importants d'una estratègia és decidir què no faràs".
Ho ha dit durant la seva intervenció en una sessió dels Matins Esade, celebrada aquest dimarts a Barcelona, ha informat el centre en un comunicat, i en la qual ha utilitzat com a exemple el gir estratègic que va emprendre la companyia farmacèutica fa 8 anys.
Durant la sessió, Schüberg ha repassat algunes de les decisions que han marcat aquesta transformació, entre les quals, la venda de negocis considerats no estratègics, la reorganització de la companyia i la definició d'un full de ruta clar per a les dues àrees de l'empresa, Pharma i CDMO.
Ha explicat que abans d'aquest canvi, Esteve comptava amb una sòlida trajectòria, una cultura corporativa consolidada i accionistes amb visió a llarg termini, però que també afrontava reptes derivats de tenir una estructura fragmentada i múltiples negocis i la falta de "focus estratègic".
"Si vols que una companyia continuï existint d'aquí a cent anys, has de gestionar acuradament els riscos, però també assumir els que et permetin generar un impacte real en la societat", ha afegit.