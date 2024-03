Scholz demana a Israel que permeti l'entrada de més ajuda a la Franja de Gaza

BERLÍN, 20 març (DPA/EP) -

El canceller d'Alemanya, Olaf Scholz, ha demanat aquest dimecres un "alto el foc a llarg termini" a la Franja de Gaza i un augment de l'entrada de l'ajuda en aquest territori, ja que admet que els actuals enviaments per terra, mar i aire no són suficients per cobrir les necessitats de la població gaziana.

En aquest sentit, Scholz, que la setmana passada va visitar Israel, ha reclamat l'obertura de més passos terrestres, en una crida adreçada al govern de Benjamin Netanyahu, de qui depèn la pràctica totalitat dels passos que connecten amb la Franja --amb l'única excepció del de Rafah--.

El canceller ha defensat, a més, davant el Parlament alemany, l'alliberament de tots els ostatges en mans de Hamas i el lliurament dels cadàvers, "perquè les famílies puguin enterrar-los amb dignitat". Les autoritats israelianes encara estimen al voltant d'un centenar els ostatges que continuen a Gaza.

Sobre la possibilitat d'un alto el foc, Scholz ha afirmat que, sense voler donar "falses esperances", sí que té la "impressió" que és actualment una possibilitat "més realista", alhora que ha cridat a avançar per a un futur de "coexistència pacífica d'Israel amb un Estat palestí".