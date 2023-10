Schmit (CE) demana "acompanyar els treballadors" en el procés de formació laboral

BARCELONA, 19 oct. (EUROPA PRESS) -

El comissari europeu d'Ocupació i Drets Socials, Nicolas Schmit, ha demanat als governs "acompanyar els treballadors" en el procés de formació laboral, tant per canviar d'habilitats com per millorar les que ja tenen.

Ho ha dit aquest dijous en l'obertura de la jornada 'El pilar europeu dels drets socials i les noves polítiques actives d'ocupació', que se celebra a Barcelona en el marc de la presidència espanyola del Consell de la UE i en la qual també ha participat la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social en funcions, Yolanda Díaz.

Hi han estat presents el ministre d'Ocupació i Integració de Suècia, Johan Pehrson; el vice-primer ministre i ministre de Treball, Família, Afers Socials i Igualtat d'Oportunitats d'Eslovènia, Luka Mesec i la vicepresidenta i ministra d'Ocupació, Formació, Sanitat, Acció Social, Igualtat d'Oportunitats i Drets de les Dones de Valònia (Bèlgica), Christie Morreale, entre d'altres.