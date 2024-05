Schmit sobre acords migratoris de la CE amb Tunísia i Egipte: "Mai no se'ns va consultar"

Aposta per reforçar la defensa europea davant l'"economia de guerra" de Rússia



BARCELONA, 26 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat dels socialdemòcrates a presidir la Comissió Europea, Nicolas Schmit, ha retret a l'actual cap de l'Executiu comunitari, Ursula von der Leyen, tancar acords migratoris amb Tunísia i Egipte sense discutir-los prèviament i amb accions contràries als "valors" dels socialdemòcrates.

"Mai no se'ns va consultar. No hi va haver discussió. Uns pocs comissaris van ser informats. Li prometo que, en cas d'haver-se debatut, hi hauria votat en contra", ha assegurat en una entrevista publicada aquest diumenge per 'La Vanguardia' i recollida per Europa Press.

Schmit ha dit estar d'acord amb lluitar contra els traficants de persones, però ha advertit que, amb l'acord de Tunísia, el que s'està fent és lluitar contra els refugiats: "Aquest és el programa polític de Meloni, al qual m'oposo. Això no significa que estigui a favor de no controlar els fluxos migratoris, però no ho podem fer així."

PUJADA DELS CONSERVADORS

El candidat ha valorat com a "obvi" que els partits conservadors estan guanyant pes, si bé ha advertit que el problema és l'assumpció del discurs d'ultradreta.

"Ha estat molt llesta. Ve a Brussel·les, es porta bé i no actua com va dir abans de les eleccions però no deixa d'expressar aquestes idees en conferències com la de Madrid, on s'ajunta amb Milei, Orbán i Le Pen", ha expressat Schmit, en referència a l'espectre polític de l'extrema dreta.

POLÍTIQUES DE DEFENSA

Sobre les futures polítiques europees de defensa, Smicht ha demanat que es faci des d'una mirada comunitària, i ha defensat augmentar la despesa en defensa davant una Rússia que s'ha transformat "en una economia de guerra".

No obstant això, ha matisat que la seguretat europea no es pot construir únicament invertint en defensa: "Som societats democràtiques i així perdries el suport dels ciutadans, especialment als països més allunyats. Però no es tracta de triar entre mantega i canons, cal fer les dues coses."