Schara arriba a un acord sobre l'ERO a 56 empleats després del tancament de la seva planta a Barcelona

BARCELONA, 13 nov. (EUROPA PRESS) -
L'empresa alemanya de xarcuteria Schara ha anunciat un acord amb el comitè d'empresa sobre l'ERO després d'anunciar el dimarts la seva intenció de tancar la seva planta de la Zona Franca de Barcelona i plantejar l'acomiadament dels 56 empleats que hi treballaven.
L'acord inclou una indemnització de 30 dies per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats, a més d'altres mesures d'acompanyament i recol·locació, informa la companyia en un comunicat aquest dijous.
Han expressat el "agraïment mutu pel to constructiu" d'ambdues parts durant la negociació després de la presentació de l'ERO per la demora en la recuperació de la planta de producció després d'un incendi al maig de 2023.
El Comitè d'empresa ha destacat i agraït la voluntat negociadora i la disposició al diàleg, així com l'"acompanyament" en els tres ERTOS dels últims 30 mesos sense planta de producció.
L'acord permet a Schara "avançar amb major claredat en la següent fase del seu full de ruta, centrada en la recuperació industrial, la consolidació del negoci i l'estabilitat futura del projecte".