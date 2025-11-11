Schara anuncia el tancament de la seva planta a Barcelona i l'acomiadament de 56 treballadors

BARCELONA 11 nov. (EUROPA PRESS) -
L'empresa alemanya de xarcuteria Schara ha anunciat la seva intenció de tancar la seva planta de la Zona Franca de Barcelona i d'acomiadar als 56 empleats que treballen en ella, informa la companyia en un comunicat aquest dimarts.
Ho ha justificat en el marc del seu "procés de transformació i adaptació a la nova realitat organitzativa i econòmica", i ha subratllat, textualment, que aquesta decisió no desmereix en cap cas la professionalitat i el compromís de les persones afectades, per a qui s'han previst iniciatives d'acompanyament i recol·locació que facilitin la millor transició possible.
"Aquest procés forma part d'un pla estratègic orientat a assegurar la viabilitat a llarg termini de la companyia, mentre segueix avançant en la seva senda de recuperació, recolzada en la fortalesa de la seva marca, la confiança dels consumidors i la consolidació de la seva posició al mercat", ha destacat el fabricant d'embotits i salsitxes.