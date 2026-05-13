SCEWC 2026 preveu reunir més de 1.000 ciutats, 25.000 assistents i 1.000 expositors

BARCELONA 13 maig (EUROPA PRESS) -
L'edició 2026 de l'Smart City Expo World Congress (SCEWC) preveu reunir més de 1.000 ciutats, 25.000 assistents, 1.000 expositors i 600 ponents, informa Fira de Barcelona en un comunicat aquest dimecres.
La trobada se celebrarà del 3 al 5 de novembre al recinte Gran Via de la institució firal, i va ser presentada dimarts a la seu de l'Institut de Comerç Exterior (ICEX), a Madrid.
La presentació va comptar amb la presència del director d'Infraestructures i Tecnologia Industrial de l'ICEX, Gonzalo Navarro, i el director de SCEWC, Ugo Valenti.
L'objectiu del saló serà reforçar "el seu paper com a punt de trobada per al sector de la transformació urbana sostenible".
Se celebrarà juntament amb Tomorrow.Mobility World Congress, Tomorrow.Blue Economy, Barcelona Deep Tech Summit i Barcelona Cybersecurity Congress.