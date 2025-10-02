El SCEWC 2025 tindrà Nikki Greenberg, Kate O'Neill i Carlo Ratti com a ponents destacats

L'Smart City Expo World Congress es farà del 4 al 6 de novembre a Fira de Barcelona Gran Via
BARCELONA, 2 oct. (EUROPA PRESS) -
El XIV Smart City Expo World Congress (SCEWC) comptarà com a ponents destacats amb l'especialista en IA Kate O'Neill, l'arquitecte Carlo Ratti i la futuròloga i assessora estratègica en innovació urbana Nikki Greenberg, informa Fira de Barcelona en un comunicat aquest dijous.
Es farà del 4 al 6 de novembre a Fira de Barcelona Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat, amb més de 600 experts internacionals per "compartir estratègies, tecnologies i projectes que impulsin la transformació urbana a escala global".
El programa de conferències abordarà els desafiaments urbans més urgents i es dividirà en vuit eixos: Tecnologies Habilitadores; Energia i Medi Ambient; Mobilitat; Governança i Economia; Vida i Inclusió; Infraestructura i Edificació, i Economia Blava.
També hi participaran el director general adjunt de Medi Ambient de la CE, Patrick Child; el responsable de Transformació Urbana del Fòrum Econòmic Mundial, Jeff Merritt, i el ministre d'Afers Digitals de Polònia, Jaroslaw Sarna, entre d'altres.
Està previst que el congrés compti amb més de 1.000 empreses expositores i 25.000 assistents, i que aculli delegacions de més de 140 països.