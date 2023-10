SCC trasllada "el seu suport i lleialtat" a la princesa Elionor abans de la jura de la Constitució

BARCELONA, 30 oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva de Societat Civil Catalana (SCC) ha traslladat aquest dilluns el seu "suport i lleialtat" a la princesa Elionor el dia abans de la jura de la Constitució al Congrés.

En un comunicat recollit per Europa Press, l'entitat presidida per Elda Mata ha dit que "la històrica cerimònia de demà simbolitza la preservació, per a les futures generacions", del llegat de la Constitució del 1978.

"La princesa Elionor es comprometrà a respectar que la sobirania nacional resideix en el poble espanyol", afegeix SCC.

EL "COMPROMÍS" DEL SEU PARE

També ha assegurat que "en els greus successos del 2017 sa majestat el rei Felip VI va assumir el pes de la nació i es va erigir en garant de l'ordre constitucional i la convivència entre tots els espanyols".

SCC ha confiat que "actuarà amb la mateixa prudència, compromís i fermesa que el seu pare".