SCC rebutja un finançament "privilegiat" per a Catalunya i defensa millorar-lo a tot Espanya

BARCELONA 25 febr. (EUROPA PRESS) -

Societat Civil Catalana (SCC) ha rebutjat un possible finançament "privilegiat" i singular per a Catalunya i ha defensat que qualsevol millora en el sistema ha de beneficiar tots els espanyols.

"Ens oposem a un finançament privilegiat i singular per a Catalunya a costa de la resta de comunitats. Qualsevol millora del sistema de finançament autonòmic ha de beneficiar tots els espanyols; els catalans, també", ha compartit aquest dimarts l'entitat a través d'un comunicat.

Així mateix, qualifiquen el Govern central i la Generalitat de "cooperadors necessaris" per, en les seves paraules, marginar l'Estat, raó per la qual també impugnen l'expressió institucional 'El Govern de tothom' i criden la societat civil a no quedar-se al marge.