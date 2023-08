SCC demana pactes d'Estat en les negociacions: "Existeixen alternatives al xantatge nacionalista"

MURIEL C DE JONG INFO - Archivo

BARCELONA, 1 ago. (EUROPA PRESS) -

Societat Civil Catalana (SCC) ha demanat aquest dimarts als partits majoritaris que centrin les negociacions per aconseguir suports per a la investidura en pactes d'Estat, en Espanya i en els espanyols: "Existeixen alternatives al xantatge nacionalista".

"És possible conformar un govern estable capaç de donar resposta, a través d'amplis consensos parlamentaris, als desafiaments que tenim per davant", ha sostingut l'entitat en un comunicat, on també ha instat els grans partits a afrontar les negociacions amb vocació de servei.

Segons SCC, el 23J la majoria dels espanyols van votar a favor de projectes polítics centrats i moderats i ha considerat que "seria paradoxal que, mentre el secessionisme perd suport ciutadà a Catalunya, la seva capacitat d'influència en la governabilitat d'Espanya es veiés fins i tot incrementada la legislatura vinent".

Així mateix, ha assegurat que "ignorar la reculada de l'independentisme concedint-li oxigen suposaria deixar novament desemparats", segons l'entitat, als catalans que aposten per l'enteniment i el respecte en una societat plural, integradora i bilingüe.

"Les cessions no funcionen amb una ideologia que conté el germen de la destrucció", ha conclòs SCC, que també ha valorat que Espanya no pot quedar en mans dels qui l'odien.