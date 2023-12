SCC creu que la llei de plurilingüisme ha de posar en valor el castellà a l'educació de Catalunya, que és "monolingüe"

Sosté que la llei de plurilingüisme s'aplicarà només a Catalunya i l'emmarca en un "favor polític" de Sánchez



Societat Civil Catalana (SCC) creu que la llei de plurilingüisme pactada aquesta setmana pel cap de l'Executiu central, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, hauria de servir per posar en valor el castellà en l'educació de Catalunya, ja que es regeix per un "model rígid" que és "pràcticament monolingüe".

Així ho ha assegurat en unes declaracions a Europa Press el vicepresident de Societat Civil Catalana, Álex Ramos, que ha lamentat que mentre la Generalitat demana "barra lliure" del català a l'Estat, s'esforcen perquè l'escola, els mitjans de comunicació i l'administració funcionen amb un únic idioma, el català.

"Demanem que es valori el castellà a Catalunya, que es ponderi, que s'equilibri, que es deixi als pares que volen escolaritzar més en castellà que siguin oberts i que no tinguin una estructura i un model rígid a Catalunya, pràcticament monolingüe, i que no demanin després barra lliure a l'Estat", ha dit Ramos en ser preguntat sobre la valoració d'SCC de la norma acordada per Sánchez i Aragonès.

CREU QUE NOMÉS S'APLICARÀ A CATALUNYA

Ramos ha considerat que la llei de plurilingüisme es limitarà només a Catalunya i a la resta de comunitats amb llengües cooficials, ja que, en la seva opinió, estendre el dret a la ciutadania de Catalunya a adreçar-se en català a l'Administració General de l'Estat a les comunitats on no hi ha llengua cooficial seria "forçar una situació extrema", a més de "poc realista i raonable".

"Aquests supòsits no serien gaire raonables, perquè serien poc realistes i poc operatius. Nosaltres creiem que l'objectiu, fonamentalment, estarà enfocat al fet que s'asseguri que l'ús del català a Catalunya es mantingui, que no vagi a la baixa i que es normalitzi", ha dit Ramos en ser preguntat sobre quin creu que serà l'àmbit d'aplicació de la norma acordada per Sánchez i Aragonès.

En aquest sentit, ha rebutjat la possibilitat que es forci una "situació extrema" com perquè un funcionari de l'Estat a Andalusia hagi de respondre en català un ciutadà de Catalunya, ja que implicaria que tots els espanyols estiguin obligats a aprendre "quatre llengües abans que l'anglès", la qual cosa "no és gaire operatiu".

"Crec que s'haurà d'aplicar el sentit comú i que als llocs on hi hagi llengües cooficials s'utilitzin totes dues de manera ponderada, i no només preponderant-ne una i tenint l'altra marginada", ha afegit, incidint que quan una persona que parla català va a una altra comunitat autònoma "té una llengua comuna" que és el castellà.

ÉS UN "FAVOR" POLÍTIC

El vicepresident de l'associació s'ha mostrat a favor de la llei de plurilingüisme sempre que sigui "equitativa" i "equilibrada" entre el castellà i català, no "només a favor d'una". A més, ha subratllat que no veu "cap problema amb les llengües" si s'utilitzen de manera constructiva i no "per posar murs".

No obstant això, i malgrat no veure cap inconvenient en una norma de la qual ara com ara es coneix "poc", Ramos ha lamentat que l'acord no deixa de ser "una qüestió conjuntural" i una "cessió" més de Sánchez com amb la llei d'amnistia per "mantenir-se en el Govern central i concedir coses amb poca reflexió".

"Tot són intencions polítiques. Forma part de l'intercanvi de favors polítics, més que en la lletra d'una llei o com una eina real", ha advertit, assenyalant que aquests assumptes s'haurien de planificar "amb més recorregut", calculant quin en seria el cost i si solucionaria alguna trava administrativa.

Per Societat Civil Catalana està bé que "s'utilitzin les llengües", tot i que fer-ho "de manera conjuntural" i "forçada" per canvis de cromos de poder polític "no sol sortir bé", ja que per tirar endavant una norma d'aquest calat cal pedagogia i que es faci de manera "organitzada" i "estructurada".

En canvi, Ramos ha indicat que una llei de plurilingüisme hauria de posar en valor el castellà a Catalunya, ja que hi ha entorns com l'escola en què hi ha un "model rígid" que és "pràcticament monolingüe", tot això mentre la Generalitat demana "barra lliure" del català a l'Estat.