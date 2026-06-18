SCC assegura que el model educatiu català provoca "discriminació" als castellanoparlants

BARCELONA 18 juny (EUROPA PRESS) -
Societat Civil Catalana (SCC) ha assegurat que el model educatiu català "no només no ha funcionat, sinó que ha provocat discriminació i injustícia social envers els alumnes castellanoparlants", i assenyalen el paper transcendental en aquest fet de la immersió lingüística.
Ho han afirmat aquest dijous a partir d'un informe encarregat per la mateixa entitat sobre el model educatiu català, que defineixen com un model de fracàs, discriminació i injustícia social que està "profundament deteriorat", informen en un comunicat.
El president de l'entitat, Álex Ramos, ha considerat necessari canviar cap a un model de "conjunció lingüística per garantir el bilingüisme i evitar la separació dels alumnes per raó de llengua", mentre que l'autor de l'estudi, José Manuel Lacasa, ha explicat els motius de l'estat actual de l'educació.
"Els immigrants només poden explicar un 10% de la caiguda del rendiment escolar a Catalunya; no en són els responsables. El descens és dels nadius. Els objectius de qualitat del sistema han baixat molt. Són les mesures polítiques les que estan darrere aquest enfonsament; no hi ha cap altra raó", ha expressat.
Per això, SCC aposta per un model que passi per atendre els alumnes en la seva llengua materna, avaluacions externes alineades amb objectius ambiciosos, potenciar els continguts comuns a totes les comunitats autònomes i enfortir "amb mitjans i recursos" l'Alta Inspecció de l'Estat a Catalunya.