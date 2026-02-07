S'autoritza un producte amb bacteriòfags per controlar el foc bacterià en cultius

BARCELONA 7 febr. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en col·laboració amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Afrucat i el sector de la fruita de llavor, ha comunicat aquest divendres l'autorització per utilitzar productes biològics a base de bacteriòfags per al control del foc bacterià en cultius de perera i pomera.
El foc bacterià és una malaltia que afecta principalment als fruiters de llavor causant la necrosi de l'arbre, es contagia ràpidament i pot arribar a provocar l'arrencada de la plantació sencera, ha informat Govern en un comunicat aquest dissabte.
"Davant la forta afectació per foc bacterià a la campanya de l'any 2025, la greu preocupació pels danys ocasionats i la dificultat del seu control, el Govern continua treballant per garantir les eines al sector fructícola per millorar en sanitat vegetal i reafirmar-nos com un país productor de referència", ha dit la directora general d'Agricultura i Ramaderia, Rosa Altisent.
El producte s'autoritza a Catalunya, l'Aragó i La Rioja i el període d'ús autoritzat va del 15 de març de 2026 al 12 de juliol de 2026, tots dos inclosos.
Aquest producte es troba actualment en fase de registre a la Unió Europea, amb l'objectiu de disposar d'una eina addicional i d'una nova manera d'acció per al control del foc bacterià en els cultius de perera i pomera.