Saül Gordillo, condemnat a un any de presó per agressió sexual

La jutgessa li imposa 2 anys de llibertat vigilada i l'inhabilita per treballar amb menors

BARCELONA, 26 nov. (EUROPA PRESS) -

El jutjat penal 7 de Barcelona ha condemnat a un any de presó el periodista i exdirector del diari digital 'El Principal' per un delicte d'agressió sexual a una redactora del mitjà després del sopar de Nadal del 2022, segons la sentència consultada per Europa Press.

La jutgessa també li imposa una mesura de llibertat vigilada de dos anys i una inhabilitació especial per a qualsevol professió que impliqui contacte amb menors, bé sigui retribuïda o no, durant dos anys.

Li prohibeix acostar-se a la perjudicada, al seu domicili, lloc de feina o qualsevol lloc que sovintegi a menys de 1.000 metres i comunicar-se amb ella per qualsevol via durant dos anys.

La sentència considera provat que en una discoteca Gordillo, "amb ànim de satisfer el seu desig sexual i atemptar contra la llibertat" de la redactora, es va acostar a la noia de manera que no pogués veure com li baixava la mà dreta per l'esquena.

Afegeix que va buscar les seves parts íntimes però la roba que duia la denunciant li ho va impedir, per la qual cosa després s'hi va tornar a acostar per l'esquena i va provar de fer-li tocaments.

NOVA REGULACIÓ

La sentència explica que amb la regulació anterior aquests fets serien delicte d'abús sexual, però que ara s'engloben en el d'agressió sexual, que se centra o no en el consentiment explícit, i afegeix que "hi ha prou proves per destruir la presumpció d'innocència que empara l'acusat".

La jutgessa argumenta que el fet que la jove ballés o mogués el cap (com mostren unes imatges) on era ell o que li agafés la mà per no perdre's en una discoteca plena de gom a gom no són senyals per entendre que hi ha un consentiment, i "amb una jove de 23 anys, amb 2 mesos al lloc de feina i amb un home, de 52 anys, que és el màxim exponent del diari".