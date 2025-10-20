Satse exigeix a Pané una "revisió urgent" de l'estratègia de vacunació contra la grip i la covid

BARCELONA 20 oct. (EUROPA PRESS) -
Satse Catalunya ha exigit en una carta oficial a la consellera de Salut de la Generalitat, Olga Pané, una "revisió urgent" de l'estratègia de vacunació contra la grip i la covid-19.
En un comunicat d'aquest dilluns, el sindicat informa que la seva secretària general autonòmica, Annabel Torres, es reunirà dimarts amb el director general de Professionals de la Salut, Jordi Vilana.
La responsable del sindicat ha afirmat que cal replantejar la vacunació sense cita prèvia i ha demanat reforçar les plantilles d'infermeria en atenció primària amb una dotació pressupostària específica.
"És imprescindible establir protocols clars i consensuats que permetin compatibilitzar la vacunació amb la resta d'activitats assistencials, i garantir la participació activa dels professionals sanitaris i dels seus representants en la planificació de futures campanyes", ha dit Torres.
El sindicat també ha alertat que les vacunacions en dissabte que contempla Salut es fan a molts centres "de manera voluntària però sense compensació econòmica", oferint dies de festa en comptes del pagament d'hores extra, la qual cosa acaba repercutint en les agendes més endavant.