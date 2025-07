Sateliot signa un acord amb LemSystem per digitalitzar el reg a zones remotes de Xile

BARCELONA 16 jul. (EUROPA PRESS) -

Sateliot ha signat un acord amb LemSystem per digitalitzar la gestió del reg a zones agrícoles remotes de Xile, informa en un comunicat aquest dimecres.

L'ús de la tecnologia de totes dues empreses "permet un estalvi del 30% en aigua i energia, i un 10% de millora en la producció i qualitat dels cultius".

La solució de Sateliot permet connectar els equips cel·lulars també en àrees remotes, reduint substancialment els costos i l'esforç tecnològic, la qual cosa permet que LemSystem pugui operar a zones on abans no hi havia cobertura.

Després de la seva aliança a Xile, la companyia preveu replicar aquest enfocament en altres països de la regió com el Brasil, el Perú, Colòmbia o Mèxic, on el potencial d'impacte és igualment alt i els reptes de connectivitat al camp continuen sent una barrera.

El CCO de Sateliot, Gianluca Redolfi, ha explicat que la "connectivitat satel·litària 5G obre per fi la porta a la seva digitalització real, i no només al camp, també" en sectors com la mineria, la logística o la protecció mediambiental.