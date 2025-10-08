Sateliot i Nordic connecten un dispositiu IoT comercial 5G amb satèl·lits en òrbita terrestre baixa

BARCELONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
Sateliot i Nordic han anunciat que han connectat "per primer cop" un dispositiu d'internet de les coses (IoT) comercial 5G amb satèl·lits en òrbita terrestre baixa, cosa que ha permès la transmissió IoT 5G entre un dispositiu IoT comercial i estàndard amb la seva constel·lació de satèl·lits en òrbita terrestre baixa (LEO).
En un comunicat conjunt aquest dimecres, han explicat que aquest avenç significa "un canvi de paradigma en la connectivitat", ja que valida la interoperabilitat entre xarxes terrestres i satel·litàries i demostra que els dispositius IoT comercials es poden connectar sense problemes a xarxes espacials sense requerir modificacions de maquinari.
Sateliot ha explicat que la iniciativa permet una cobertura global per als operadors de telecomunicacions i que qualsevol proveïdor de serveis IoT ampliï el seu abast, independentment de la infraestructura terrestre disponible.
"Aquesta fita obre la porta a una nova generació de serveis IoT globals --des de la logística i l'agricultura fins al monitoratge ambiental, les infraestructures crítiques i la defensa i seguretat-- en estendre la connectivitat més enllà de les xarxes terrestres, que avui només cobreixen el 20% del planeta", ha explicat l'empresa.
El CEO de Sateliot, Jaume Sanpera, ha explicat que és "una fita tecnològica, comercial i estratègica comparable amb la primera connexió de Starlink amb un telèfon mòbil".