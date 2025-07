Sateliot impulsa un sistema per detectar i optimitzar la gestió d'incendis forestals

L'objectiu és que sigui una realitat a finals del 2026

BARCELONA, 20 jul. (EUROPA PRESS) -

L'empresa catalana Sateliot, especialitzada en connectivitat satel·litària de baixa òrbita, ha creat un sistema per a la detecció i optimització de la gestió dels incendis forestals davant de l'augment de les temperatures i les dificultats per controlar els focs a punts amb mala cobertura d'arreu del món.

En una entrevista a Europa Press, el CEO de Sateliot, Jaume Sanpera, ha explicat que aquest sistema "fa servir sensors a terra que es connecten directament amb satèl·lits en òrbita baixa" de l'empresa, que actualment orbiten a uns 600 quilòmetres de la Terra i donen la volta al planeta en 90 minuts.

Aquesta connexió s'implementa sense necessitat de canviar de dispositiu ni d'operador, la qual cosa permet monitorar de manera contínua variables crítiques com la temperatura, la humitat o la velocitat del vent, i per un cost de cinc euros per dispositiu, 300 vegades inferior al de les solucions actuals, segons Sateliot.

Ara com ara, la companyia catalana ha iniciat diverses proves pilot amb els seus satèl·lits, especialment a zones remotes com l'Amazones, amb l'objectiu que el projecte sigui una realitat a finals del 2026, per oferir un servei gairebé a temps real.

"Els que més interès tenen en aquests serveis són els països desenvolupats amb mala cobertura, com els Estats Units, el Canadà, el Brasil, l'Argentina, Austràlia, l'Índia, Sud-àfrica o Nigèria", ha puntualitzat Sanpera.

GENERALITAT DE CATALUNYA

El CEO de Sateliot ha apuntat que l'empresa també manté "converses constants" amb la Generalitat de Catalunya perquè aquestes solucions siguin una realitat al territori en el moment en què es comencin a desplegar.

"Catalunya està interessada en els nostres satèl·lits per aspectes com la detecció d'incendis, el seguiment d'espècies en perill d'extinció, el control de rius o l'estat de les carreteres", ha especificat Sanpera.

Sateliot va impulsar aquest projecte l'agost del 2024 i des de llavors treballa amb més de 50 operadors d'arreu del món per poder oferir en un futur els seus serveis per detectar i millorar la capacitat de resposta davant d'incendis forestals en un context climàtic cada cop més complex.