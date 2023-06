Sateliot i G+D col·laboren per desenvolupar una iSIM amb connectivitat cel·lular i per satèl·lit.

BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -

Sateliot i Giesecke+Devrient (G+D) han signat un acord de col·laboració per desenvolupar una iSIM amb connectivitat cel·lular i per satèl·lit, "que permetrà oferir als seus usuaris cobertura a nivell mundial".

El canvi de la comunicació cel·lular a la satel·litària es farà en els dispositius IoT que compten amb la tecnologia SIM de G+D gràcies a aquesta targeta, que permetrà l'ús paral·lel i automàtic de les dues xarxes, per la qual cosa "s'eliminaran els problemes de cobertura al mar i a zones remotes", informa aquest dilluns Sateliot en un comunicat.

El potencial d'aplicacions per a la nova oferta de solucions i serveis de G+D estarà disponible a partir de principis del 2024 i va des del seguiment d'actius al mesurament, l'agricultura intel·ligent i les aplicacions massives d'internet de les coses (IoT) en general.

El CEO de Sateliot, Gianluca Redolfi, ha assegurat que aquest acord "significa que qualsevol dispositiu 5G NB-IoT compatible amb NTN es pot connectar sense esforç a xarxes satel·litàries o cel·lulars".

Segons el responsable de Connectivitat i IoT de G+D, Philipp Schulte, l'empresa veu "un gran potencial de mercat per a la primera iSIM que fa servir tant xarxes mòbils com xarxes per satèl·lit basades en LEO".