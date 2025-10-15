Sastre (ANC) crida a no defallir per assolir la independència: "No ens podem rendir"

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
El membre del comitè permanent de l'ANC Carles Sastre ha apel·lat aquest dimecres a no defallir per assolir la independència: "Hem de continuar lluitant i no ens podem rendir".
Així ho ha manifestat després de l'ofrena de l'entitat independentista a la tomba de l'expresident de la Generalitat Lluís Companys al cementiri de Montjuïc, en el 85è aniversari del seu afusellament.
També ha explicat el paper que, en l'època de Companys, van tenir diverses entitats i la segona dona de l'expresident català Carme Ballester.