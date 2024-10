Sartoria Panatieri de Barcelona guanya el segon lloc del rànquing The Best Pizza Awards 2024

THE BEST PIZZA AWARDS

BARCELONA, 1 oct. (EUROPA PRESS) -

El restaurant barceloní Sartoria Panatieri ha ocupat el segon lloc del rànquing The Best Pizza Awards 2024, un projecte organitzat per the Best Chef, la cerimònia de lliurament dels quals s'ha celebrat aquest dilluns a Milà (Itàlia).

El certamen ha destacat la seva "nova visió de la pizza", basat en ingredients de qualitat, ecològics i de temporada, i de proveïdors locals o de cultius propis, i també ha subratllat la seva --textualment-- cura artesanal en l'elaboració de formatges i embotits.

Sartoria Panatieri també ha obtingut un dels premis especials, el The Best Pizza Margherita Award, que distingeix la "pizza Margherita més deliciosa".

Per quart any consecutiu, el restaurant Pepe in Grani ha revalidat el primer lloc del rànquing per haver "revolucionat el món de la pizza".

La llista Top 100 reuneix mestres pizzaires de 29 països i de 72 ciutats: està elaborada a partir dels vots dels mateixos nominats, els qui seleccionen deu col·legues del sector, i les opinions d'"una sèrie d'experts del món gastronòmic".