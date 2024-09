Sargatal veu "perfectament compatible" ampliar l'aeroport de Barcelona amb protegir les aus

BARCELONA, 21 set. (EUROPA PRESS) -

El nou secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, ha considerat "perfectament compatible" ampliar l'aeroport de Barcelona amb protegir les aus i ha assegurat que es pot millorar molt el delta del Llobregat aprofitant la inversió que es farà a l'aeroport.

En una entrevista de 'La Vanguardia', recollida per Europa Press, el naturalista ha promès que es pugui multiplicar el nombre d'ocells del delta i ha plantejat fer-los una zona humida una mica allunyada de les pistes.

Sobre l'expedient de la CE per la insuficient protecció del delta arran de l'anterior ampliació, ha dit que la CE deixa clara la necessitat de complir les seves peticions abans de fer qualsevol canvi a les zones protegides.

Per això, ha dit, faran un pla especial de gestió, per a la protecció "no només de la zona propera a l'aeroport, sinó de tot el delta".

"El meu interès és demostrar que, tot i que no es faci res a l'aeroport, es poden gestionar millor les zones humides actuals", ha explicat, i ha afegit que el possible canvi de la configuració dels espais protegits a l'entorn de l'aeroport requeria autorització de la UE.

Sargatal també preveu que la Generalitat posi en funcionament la ja aprovada Agència de la Natura de Catalunya i creï un Observatori del Món Rural i la Biodiversitat com a punt de trobada dels grups de conservació de la natura amb interessos conservacionistes i dels grups productius.