Sara Jaurrieta, triada com a primera secretària de la federació del PSC de Barcelona

Afirma que assumeix el càrrec en un "moment dolç" per als socialistes catalans



BARCELONA, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

La federació del PSC de Barcelona, reunida aquest cap de setmana en el seu congrés, ha triat la diputada Sara Jaurrieta com a primera secretària del partit a la capital catalana en substitució de Ferran Pedret, en una direcció la presidència de la qual continuarà recaient en l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

El nou equip de govern de la federació ha rebut el suport majoritari dels prop de 200 delegats locals que han participat al congrés, amb més del 90% de vots favorables.

El congrés de la federació ha acabat aquest diumenge al migdia, després d'un cap de setmana de debats i votacions a porta tancada, en el qual també s'ha triat la regidora a l'Ajuntament de Barcelona, Marta Villanueva, com a secretaria d'organització, a més d'altres càrrecs de la direcció de la federació.

DISCURS DE JAURRIETA

Amb més de tres dècades en les files socialistes, Jaurrieta, en el seu discurs després de ser triada primera secretària, ha assegurat que assumeix el càrrec en un "moment dolç" per al PSC, després de superar una etapa de crisi que va viure fa 10 anys i amb uns últims resultats electorals positius per al partit.

Jaurrieta ha marcat el canvi climàtic i l'habitatge com dos dels principals reptes per a Barcelona, i ha subratllat la responsabilitat del PSC per dur a terme polítiques públiques en tenir més pes institucional que fa uns anys.

Així mateix, ha destacat que la nova direcció del PSC a Barcelona és una executiva més feminista en tenir més dones al càrrec, i ha dit que les dones del partit hi són per combatre la "cultura de l'impostor" que moltes d'elles han sentit en espais que han estat tradicionalment masculins.