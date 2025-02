Sara Aagesen: "L'agenda de Trump és la seva, l'europea és l'agenda verda"

MADRID 16 febr. (EUROPA PRESS) -

La vice-presidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Sara Aagesen, ha assenyalat que li preocupa que estigui "calant" la desinformació al voltant de la crisi climàtica i assegura que Trump i les seves polítiques "no van d'acord amb el que diu l'evidència científica, ni tampoc amb el món financer".

"Fa poc vaig estar a Davos i allà es deia alt i clar: dels deu grans riscos globals per als pròxims deu anys, cinc són mediambientals. No tenir-ho en compte en un continent com Europa i en un país com Espanya és irresponsable i temerari. Creiem que és una gran oportunitat i ho estem demostrant amb dades. El que hem de fer és explicar-ho, continuar executant, i que altres països s'hi afegeixin. L'agenda dels EUA, la de Trump, és la seva agenda, l'agenda europea és l'agenda verda", ha afirmat aquest diumenge en una entrevista a 'El País', recollida per Europa Press.

La ministra ha defensat que la informació ha d'arribar de la mà de la ciència i ser veraç i ha incidit que no veu "un risc que més països abandonin l'Acord de París" i ha apostat per "treballar perquè el lideratge europeu sigui encara major" en la lluita contra el canvi climàtic.

"No crec que hi hagi un risc que més països abandonin l'Acord de París. I el que hem de fer és treballar perquè el lideratge europeu sigui encara més gran, per unir esforços, perquè la nostra defensa del multilateralisme en una cosa tan important com el canvi climàtic la fem servir al màxim en tots els organismes exteriors", ha assegurat Aagesen.

La ministra ha subratllat la importància de donar "certitud" als inversors, cosa que segons ella Europa està aconseguint amb la seva agenda de transició ecològica. "Si del que es tracta és de guanyar en simplificació mantenint els objectius i a més aconseguim anar avançant en aquesta agenda, aquí estarem. Però no contemplem la possibilitat de donar senyals que distorsionin, per exemple, el món financer", ha explicat.

Sara Aagesen s'ha referit al Pla Moves, d'ajuts a la compra de cotxes elèctrics, la ministra espera que "molt pròximament" pugui portar un reial decret nou al Consell de Ministres i que les mesures del Moves "estiguin en ple funcionament amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener del 2025". "És important donar aquesta certitud als que aposten per aquesta mobilitat tan important", ha afegit.

Quant a la situació política, ha descartat "un risc de ruptura de la coalició" i ha qualificat com "una notícia estupenda" l'augment recent del salari mínim. "Som socis i continuarem governant durant molt de temps", ha manifestat.

Sobre el tancament de les nuclears, Aagesen ha assegurat el tancament previst no el va pactar el Govern central, per la qual cosa si hi ha cap canvi respecte a la data de tancament "serà perquè les empreses ho sol·liciten" i assegura que "cap" empresa ha sol·licitat ampliar el calendari.

"Les empreses aposten per les energies renovables, per l'hidrogen renovable, pel biogàs i el biometà, però no per les centrals nuclears", assevera.

LA DANA A VALÈNCIA

Preguntada sobre les construccions a les zones inundables, Sara Aagesen ha avançat que treballen en un marc normatiu "extraordinàriament complex", però vol aconseguir que la cartografia de zones inundables "de manera automàtica s'inclogui en el planejament tant dels ajuntaments com de les comunitats autònomes". "Que sigui automàtic perquè fins ara no ho és", ha comentat.

La segona novetat que planteja és que quan es parlava de cartografia, la planificació era fluvial, dels rius, però pretenen que també sigui pluvial. "Volem que es tingui en compte en la cartografia de les zones inundables, per exemple, que el nivell del mar està creixent a tot Espanya, especialment el compte mediterrani", ha conclòs.