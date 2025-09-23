Sapena ven el 0,95% de Lleida.net per 174.889 euros

LLEIDA 23 set. (EUROPA PRESS) -
El conseller delegat de Lleida.net, Sisco Sapena, ha tancat la venda de 152.742 accions de la companyia, el 0,95% del capital social, per 174.889 euros, informa l'empresa en un comunicat remès a BME Growth aquest dimarts.
Després de l'operació, Sapena compta amb una participació del 32,82% de manera directa i del 0,75% de manera indirecta, amb un total del 33,57%.
Lleida.net va facturar 10,13 milions d'euros el primer trimestre del 2025, un 6% més que en el mateix període de l'any passat, segons l'avançament de resultats publicat al juliol.