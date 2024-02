Sapena (Lleida.net) insta les empreses a "ser primer rendibles i després entrar a borsa"

Defensa que els empleats tinguin accions i treballar per al "llarg termini"



El CEO i fundador de Lleida.net, Sisco Sapena, ha recomanat a les empreses "ser primer rendibles i després entrar a borsa", durant la seva intervenció en la sessió 'Our IPO Journey' del 4YFN d'aquest dimecres.

Durant l'acte, celebrat al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, ha advertit que una cotitzada està obligada a ser transparent i a retre comptes dels seus guanys i pèrdues: "Et quedes totalment nu".

Ha desaconsellat accedir al mercat a buscar diners perquè l'empresa "no en té prou" i ha explicat que Lleida.net ho va fer per aconseguir finançament amb el qual desenvolupar nous productes.

Ha sostingut que Lleida.net avui dia "no té res a veure" amb la companyia que va fundar el 1999: aleshores la seva activitat principal radicava a ser proveïdor d'internet, mentre que actualment el 60% és programari com a servei (SaaS) i el 40% telecomunicacions.

LIQUIDITAT

Sapena ha subratllat que la pandèmia "va disparar" les seves vendes i valor en el mercat perquè les empreses van recórrer als seus serveis de signatura digital i de testimoni per fer les notificacions.

Ha alertat que "una companyia que no té liquiditat pot ser una presó per als inversors" per la dificultat de col·locar les accions, i ha considerat que la seva participació en cinc mercats --BMW Growth, Euronext Growth París, OTC Markets de Nueva York i les borses de Frankfurt i Stuttgart-- potencia la liquiditat.

Ha argumentat que les empreses seran recompensades si treballen "per al llarg termini", perquè a parer seu és on té capacitat d'incidència, raó per la qual evita consultar el valor de les accions cada minut, en les seves paraules.

ACCIONISTES

El CEO de Lleida.net també ha apostat perquè els empleats tinguin accions de la companyia en la qual treballen i ha recordat que ell va donar 1.500 euros a cadascun quan va sortir a BME Growth per primera vegada el 2015, uns recursos amb els quals "alguns van comprar accions, d'altres caramels, i d'altres se'n van anar de vacances".

Respecte a la seva relació amb els accionistes, ha detallat que de vegades mira de trucar-los-hi directament perquè, a parer seu, és "la diferència" respecte a ser un altre valor més en el mercat.