Sanz (BComú) retreu a Collboni que no li importa la Casa Orsola i Bonet li demana "més coherència"

BARCELONA 31 gen. (EUROPA PRESS) -

La líder de BComú a l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, ha retret a l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, que no hagi assistit al desnonament de la Casa Orsola previst per a aquest divendres al matí, la qual cosa, afirma, mostra que no li importa el cas, i la primera tinent d'alcalde, Laia Bonet, li ha demanat "menys lliçons i més coherència".

"Som aquí per la seva deixadesa", ha afegit Bonet durant el transcurs del ple del mes de gener, que se celebra aquest divendres, a més de recordar a Sanz que mentre BComú ocupava l'alcaldia van tenir l'oportunitat d'adquirir l'edifici i ho van descartar, mentre que l'actual govern municipal està fent tot el possible per evitar el llançament.

La líder dels Comuns a Barcelona ha reivindicat que el seu grup ha assistit aquest matí a la Casa Orsola, a diferència de Collboni, fet que veu com un "missatge clar" que a l'alcalde no li importa l'habitatge ni el que pot passar tant als veïns de l'immoble com als de la ciutat.

"Li demano que faci l'impossible per garantir que no es produeixi", ha exigit Sanz, que també ha augurat que gràcies a la força de totes les entitats i les persones presents a la Casa Orsola aquest divendres, en les seves paraules, s'aturarà el desnonament.

Així mateix, ha sostingut que el govern de l'exalcaldessa Ada Colau va evitar centenars de casos com el de la Casa Orsola, i ha advertit Bonet: "Quan tinguin aquest balanç podran dir el que estan dient aquí", a més de demanar-li que posin menys excuses i governin, textualment.