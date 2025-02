Sanz (BComú) demana al PSC que es comprometi "com més aviat millor" a finalitzar les obres del tramvia

BARCELONA 22 febr. (EUROPA PRESS) -

La líder de Barcelona en Comú, Janet Sanz, ha demanat aquest dissabte que els socialistes presentin un calendari de finalització de les obres del tramvia, que "corregeixi la proposta d'aturar aquestes obres i que es comprometi com més aviat millor a finalitzar-les".

Ho ha dit en una atenció als mitjans durant la celebració de la 'Festa del Tramvia' per inaugurar oficialment la prolongació del tramvia per l'avinguda Diagonal de Barcelona, en la qual ha expressat que no pot entendre "que avui hagin vingut les autoritats a passejar-se pel tramvia", però que, en les seves paraules, no hagin comunicat un calendari de finalització de les obres.

Sanz ha recordat que aquestes obres es van començar a desenvolupar sota el mandat d'Ada Colau i ha explicat que, textualment, ho havien deixat tot treballat i planificat, i ha assegurat que "només havien d'impulsar-ho i el que han fet és paralitzar-ho".

La líder de BComú ha declarat que des del partit creuen que "no hi ha excuses per mantenir aquest projecte parat" i que, en les seves paraules, no pot ser que avui el PSOE l'estigui bloquejant.

Ha finalitzat dient que "el que fa falta és voluntat política" perquè, segons ha argumentat, la gent el que demana és que no hi hagi una falta de respecte i que hi hagi realment un compromís clar amb una infraestructura que és del segle XXI.