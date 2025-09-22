Sanz deixarà de ser regidora abans del 2026 per "curar ferides" després de 14 anys en política

Assegura que va prendre la decisió a la primavera
BARCELONA, 22 set. (EUROPA PRESS) -
La líder de BComú a l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, ha afirmat que deixarà l'acta de regidora abans que comenci el 2026 i ha explicat que, després de 14 anys en política, "toca curar ferides".
Ho ha dit en unes declaracions a la premsa aquest dilluns a la superilla de l'Eixample, acompanyada de les coordinadores dels Comuns Candela López i Gemma Tarafa; la líder de la formació al Parlament, Jéssica Albiach; el portaveu al Congrés, Gerardo Pisarello, i regidors i exregidors de BComú.
Sanz, visiblement emocionada, ha explicat que tant el grup municipal com ella mateixa han patit campanyes "molt fortes de 'lawfare'" al llarg dels anys al consistori, per la qual cosa sent que és el moment de començar un nou capítol.
L'encara presidenta del grup municipal dels comuns no encapçalarà la llista per a les pròximes eleccions a l'alcaldia el 2027 ni tampoc formarà part de la candidatura.
Sanz no ha avançat qui serà el seu relleu, i ha dit que aquesta qüestió l'abordaran en els pròxims mesos, quan deixi l'acta com a regidora, i ha afegit que va prendre la decisió de deixar la política a la primavera.
SUPERILLES
Sanz, que va ser tinent d'alcalde d'Urbanisme i Mobilitat durant els dos mandats de l'exalcaldessa Ada Colau, va liderar projectes com el Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics (Peuat); la reserva del 30% per a habitatge públic; la reforma de la plaça de les Glòries; la prolongació del tramvia per l'avinguda Diagonal i la superilla de l'Eixample.
De fet, ha reivindicat la superilla com la seva millor victòria política: "És una manera d'entendre la ciutat i la vida. La superilla que defenso és una ciutat viscuda com una extensió de casa nostra i serà la icona de l'inici de la transformació de la Barcelona del segle XXI".