Sanz (Bcomú) afirma que ampliar l'Aeroport de Barcelona és un projecte que la ciutat "no necessita"

BARCELONA 10 juny (EUROPA PRESS) -

La líder de BComú a l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, ha rebutjat aquest dimarts ampliar l'Aeroport perquè és una proposta que "la ciutat i el país no necessiten".

En una atenció als mitjans, també ha considerat que és una iniciativa "socialment irresponsable i, ecològicament i estratègicament, també".

"El PSC ens intenta vendre que és una proposta per guanyar més connexió intercontinental, però en realitat sabem que és una proposta que l'única cosa que farà és perjudicar el nostre dia a dia perquè l'única cosa que incorpora el projecte és l'increment de 20 milions més de turistes a la ciutat", ha afegit.

Sanz ha explicat que l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona preveu uns 70.000 vols més per any i que "el 97% d'aquests avions seran per a les companyies low-cost que porten més turistes i que molt pocs seran connexions intercontinentals".

"No entenem per què el PSC no se centra a millorar les infraestructures de tren, com fa tot Europa, i es preocupa de connectar abans amb Tòquio que amb la Seu d'Urgell", i ha afegit que faran tot el que estigui a la seva mà des del Parlament i el Govern central per evitar l'ampliació.