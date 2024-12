Sanz acusa el PSC d'encallar la negociació dels pressupostos: "Avui estem més lluny"

Aposta per tancar dues de les tres terminals de creuers gestionades per l'administració

BARCELONA, 17 des. (EUROPA PRESS) -

La líder de BComú a l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, ha acusat el PSC d'encallar la negociació dels pressupostos en defensar la construcció d'una nova terminal de, a parer seu, creuers de luxe: "Avui estem més lluny que ahir de poder arribar a un acord".

S'ha mostrat "preocupada" perquè l'alcalde Jaume Collboni no es compromet a demanar a les institucions implicades, entre les quals la Generalitat, una reducció de terminals per limitar l'arribada de turistes a la ciutat i que fins i tot proposi construir-ne més, en una entrevista a TV3 aquest dimarts recollida per Europa Press.

Ha criticat la "voluntat més aviat escassa" del govern municipal de posar límits a aquest tipus d'economia, la qual considera depredadora de la ciutat en tenir, a parer seu, un impacte ambiental molt alt i un retorn econòmic molt baix.

TANCAMENT DE TERMINALS

"És absurd en aquest context que estiguem plantejant això, una barbaritat, perquè el que ha de fer (l'arribada de creueristes) és decréixer", ha sostingut Sanz, a més de retreure a Collboni que arribi a Nadal sense tenir una acord de pressupostos que, en les seves paraules, posi els veïns i els barris al centre.

D'aquesta manera, Sanz ha vinculat el suport de BComú als pressupostos a emprendre mesures que incrementin la fiscalitat del "sector més extractivista" de Barcelona, entre les quals el tancament de dues de les tres terminals gestionades per Barcelona Cruise Port que, segons ella, evitaria l'arribada d'1 milió de creueristes.

Ha assegurat que el contracte amb l'empresa que explota una de les terminals finalitza el 2025 i la següent, el 2030, si bé creu que "es podria avançar perquè és pública i es podrien reconvertir aquests acords sense cost econòmic per a l'administració".