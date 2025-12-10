Un 'santuari' amb porcs a Rubí rep la visita dels Agents Rurals per la PPA

La Raquel cuida 5 porcs i 1 senglar entre altres animals: "Estan sans però ho haig de demostrar"
RUBÍ (BARCELONA), 10 (EUROPA PRESS)
La propietària d'un 'santuari' d'animals a Rubí (Barcelona) ha rebut la visita dels Agents Rurals de la Generalitat que vigilen per evitar que es propagui la pesta porcina africana (PPA): "Buscaven senglars morts, que no n'han trobat, però, com que tinc porcs i un senglar, haig d'acreditar que estan sans", ha declarat a Europa Press.
Durant la inspecció del refugi (dins el radi on les administracions centren la vigilància), li van demanar la documentació que acredita la legalitat del santuari 'En Nuestra Casa de Madera' i, tot i que en un primer moment no disposava d'aquesta acreditació, l'Ajuntament ha acceptat donar-li els permisos, segons la propietària.
"En una segona visita m'han demanat els informes dels veterinaris per demostrar que els 5 porcs i el senglar estan sans. Estan vacunats i xipats, però necessito el paper oficial. Els agents s'han portat molt bé amb mi", diu.
Està sola al capdavant d'aquest 'santuari', on conviuen 51 animals entre porcs, senglars, ovelles, gats i galls dindis, entre d'altres, i sufraga les despeses amb rifes benèfiques i activitats a mercats: "No tinc voluntaris i el meu exsogre m'ajuda molt".
Havia treballat com a auxiliar de veterinària a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i durant la covid li van diagnosticar una malaltia: va ser aleshores quan va decidir dedicar-se a la cura d'animals que la societat rebutja, i va fundar el 'santuari' a la mateixa casa on viu des de fa 20 anys.
"COSTA DINERS"
Assegura que els seus porcs estan sans, però ara, tal com li reclamen els Agents Rurals, ho ha d'acreditar amb els corresponents informes veterinaris: "I això costa diners i el pont (de la Puríssima) ho ha endarrerit".
La Raquel entén que moltes persones no entenen la seva tasca, però demana respecte, perquè pateix els insults de "molts haters" que no han anat a més.