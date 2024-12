Santos Cerdán: "Complirem el que hem acordat amb Junts, però no tot depèn de nosaltres"

MADRID 15 des. (EUROPA PRESS) -

El secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, ha assenyalat que compliran el que han acordat amb Junts, però adverteix que les coses no depenen directament dels socialistes, com l'aplicació de la llei d'amnistia, que és una qüestió de la Justícia.

Així ho ha assenyalat aquest diumenge Cerdán, en una entrevista amb 'Eldiario.es', recollida per Europa Press, després de reunir-se amb el líder de Junts, Carles Puigdemont, a Suïssa.

"Som un partit que compleix la seva paraula. I els compromisos que hem adquirit els complirem. Hi ha coses que no depenen directament de nosaltres, com l'aplicació de la llei d'amnistia, que depèn de la Justícia. Però el compromís és complir amb el que hem acordat. Ho hem fet sempre", ha afirmat.

Cerdán evidencia que el PSOE i Junts són dues "organitzacions molt diferents", per la qual cosa entén que les negociacions "portin el seu temps". "Partíem d'una enorme desconfiança, cosa en què hem anat treballant i avançant en tot aquest temps", assenyala.

A més, confessa que està "convençut" que Junts s'asseurà a negociar els pressupostos generals de l'Estat (PGE) i apel·la a la voluntat de les parts per aprovar-los. "És bo per al conjunt d'Espanya, per a tots els ciutadans. Nosaltres complirem la nostra obligació de presentar-los i el nostre compromís de negociar-los amb tots els grups parlamentaris", ha assegurat.

En relació amb Víctor de Aldama, Santos Cerdán assegura que "mai ningú" no podrà demostrar la seva relació amb De Aldama perquè no el coneix ni mai no han estat junts. "Vaig sortir als mitjans de comunicació a desmentir aquestes afirmacions que feia Aldama sense prova cap a la meva persona. Un De Aldama al qual jo no conec, ell a mi no em coneix, no hem estat mai junts, ni ens han presentat, ni té el meu mòbil, ni missatges, ni WhatsApp, res", remarca.

Sobre aquest tema, sosté que tot és un objectiu per "carregar-se el govern" i assenyala que la credibilitat de De Aldama és la mateixa que li dona Feijóo. "Al PP s'han tornat portaveus d'un delinqüent confés. Les mentides solen tenir les potes molt curtes, encara que en el camí patim persones honrades a les quals ens volen ficar en un fang on no estem", ha explicat.