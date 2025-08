Santos Cerdán assegura que és innocent: "No he fet res del que diu la UCO"

Creu que la difusió d'imatges seves a la presó busca "danyar" la imatge del partit i del Govern central

BARCELONA, 5 ago. (EUROPA PRESS) -

L'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán, a la presó provisional per la seva presumpta implicació en la trama de corrupció del cas Koldo, ha defensat la seva innocència, diu que no es reconeix en els àudios de converses que suposadament va mantenir amb Koldo o amb l'exministre de Transports José Luis Ábalos i critica l'informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil que l'incrimina: "No he fet res del que diu la UCO".

"Han fet un atestat on forcen les coses per arribar a unes determinades conclusions que no s'ajusten per res a la realitat", ha dit aquest dimarts en una entrevista de 'La Vanguardia' --mitjançant un qüestionari escrit remès als seus advocats-- recollida per Europa Press.

Ha afirmat que sent el mal que se li ha fet al PSOE però més el que se li ha fet i se li està fent a ell: "Si no hagués estat secretari d'organització no m'hagués vist en aquesta".

NO ES RECONEIX EN ELS ÀUDIOS

Preguntat pels àudios en els quals suposadament parla amb Koldo García de repartir-se diners, ha assegurat no reconèixer-se i ha negat converses d'aquest tipus, tant amb Koldo com amb l'exministre Ábalos.

Ha titllat de "molt estrany realment" i de sospitós que Koldo gravés fins a converses pertanyents a la seva intimitat i ha recordat que l'antic xòfer d'Ábalos va dir la setmana passada en una entrevista a TVE que mai havia gravat res, fet pel qual Cerdán exigeix saber, textualment, qui o com s'han generat aquests àudios.

RELACIÓ AMB KOLDO I ÁBALOS

Ha explicat que va conèixer a Koldo García quan es va presentar per afiliar-se al Partit Socialista de Navarra (PSN) i aquest col·laborava a l'equip de seguretat però que mai va treballar per al PSN, la qual cosa va anar el pas previ al fet que Cerdán, segons apunta, li proposés a Koldo treballar com a xòfer del llavors secretari d'organització, José Luis Ábalos.

Ha assegurat que a partir d'aquest moment va haver-hi "una relació entre ells", que va ser decisió d'Ábalos que Koldo entrés com a assessor i conseller de Renfe i que desconeix que suposadament tots dos demanessin diners a canvi d'adjudicacions.

Sobre la possible col·laboració de Koldo amb la Guàrdia Civil o la Policia Nacional, ha assenyalat que tenia "bona relació" amb els grups antiterroristes de la Guàrdia Civil de Navarra per haver estat escorta i una bona relació amb Rubén Villalba, alt comandament de la Guàrdia Civil.

SERVINABAR

En referència a la interlocutòria del Tribunal Suprem (TS), que li atribueix unes presumptes funcions de direcció a la xarxa, ha rebutjat una trama navarresa i també la seva influència en la concessió d'obres públiques atès que "les concessions les fan els funcionaris".

Sobre l'empresari Antxón Alonso, administrador únic de l'empresa Servinabar de la qual Cerdán, segons la UCO, posseïa el 45%, ha afirmat que aquest li va proposar un projecte quan l'exsocialista "tenia dubtes" sobre la seva continuïtat en la política, però que va rebutjar la proposta al cap d'uns dies, textualment.

PEDRO SÁNCHEZ

Preguntat per la postura del president del Govern central, Pedro Sánchez, quan es va saber la seva imputació, ha expressat que les valoracions de tercers ja les jutjarà el temps, en paraules seves: "Amb el que em coneix en Pedro jo vaig pensar que ho tindria clar".

Creu que la difusió d'imatges seves a la presó persegueix un objectiu, al seu judici, mediàtic de "danyar" la imatge del partit i del Govern central i ha rebutjat que el PSOE s'hagi finançat il·legalment i que hi hagi hagut pagaments en el partit que no s'hagin justificat davant del Tribunal de Comptes.

"Si tot s'aclareix jo vull viure tranquil·lament amb la meva família, passar pàgina i no tornar mai més a la política", ha dit en preguntar-li per si tornaria a ser militant del PSOE quan es resolgui el seu futur judicial.