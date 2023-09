Santiago (IU) afirma que no li consta cap acord sobre l'amnistia però la defensa per resoldre el conflicte català

MADRID, 20 set. (EUROPA PRESS) -

El portaveu parlamentari d'IU Enrique Santiago ha manifestat que no li consta que hi hagi cap acord sobre l'amnistia, tal com sosté el líder d'ERC, Oriol Junqueras, i ha insistit que aquesta mesura servirà per resoldre el "problema polític" generat a Catalunya.

"A mi, per descomptat, no em consta. A mi no em consta que hi hagi un pacte sobre aquest tema. El que hi ha és una feina que s'està fent", ha assenyalat el també diputat de Sumar davant els mitjans als passadissos de la cambra baixa, on participava en una reunió amb una delegació de persones defensores dels drets humans a Colòmbia.

Santiago ha apuntat que a Espanya s'ha fet servir "moltes vegades" l'amnistia, a banda de la figura de l'indult, i que el PP ha arribat a aprovar quatre vegades una amnistia fiscal. "Sembla que hi ha una certa normalitat segons qui vol aplicar aquestes sortides", ha resolt.