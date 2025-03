Santiago García-Nieto, reelegit vicepresident de la Confederació Espanyola d'Hotels

BARCELONA 13 març (EUROPA PRESS) -

El ple electoral de la Confederació Espanyola d'Hotels i Allotjaments Turístics (Cehat) ha reelegit el vicepresident del Gremi d'Hotels de Barcelona, Santiago García-Nieto, com a vicepresident de l'associació espanyola, informa el Gremi en un comunicat aquest dijous.

En la mateixa sessió, el president d'Ashotel, Jorge Marichal, ha estat elegit president de Cehat per a un tercer mandat al capdavant d'una entitat que "ha consolidat el seu paper com a interlocutor clau davant les institucions nacionals i europees".

Així, el comitè executiu de Cehat queda integrat per Marichal com a president (Tenerife), i García-Nieto (Barcelona), Gabriel García (Madrid), José Carlos Escribano (Costa del Sol) i Javier Vich (Balears) com a vicepresidents.

Com a vocals figuren Ana Beriain (Navarra), Eduard Farriol (Tarragona), Ana Mayor (Comunitat Valenciana), José Luis Iniesta (Extremadura), José María Mañaricúa (Gran Canària), Manuel Otero (Andalusia), Susana Pérez (Lanzarote), Antonio Presencio (Saragossa), Felipe Sordo (Astúries), José Manuel Abascal (Conca), Luis Casals (Ashome), Anabel Costas (Osca), José Francisco Real (Lugo) i Juan Zapata (Andalusia).

El tresorer serà Miguel Mirones (Asociación Nacional de Balnearios de España) i el secretari general, Ramón Estalella.