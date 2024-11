Santiago creu que Mazón ha de dimitir: "La reconstrucció no la pot liderar qui ha causat aquest desastre"

MADRID 16 nov. (EUROPA PRESS) -

El portaveu d'Izquierda Unida al Congrés, Enrique Santiago, ha considerat que el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, no pot continuar al capdavant del govern i liderar la reconstrucció de les zones afectades per la dana.

"La reconstrucció no la pot liderar qui ha causat aquest grandíssim desastre", ha afirmat Santiago aquest dissabte a Europa Press en una manifestació per l'autodeterminació del Sàhara Occidental, un dia després que Mazón va comparèixer a les Corts per retre compte de la gestió de la dana i va anunciar que es quedarà al capdavant.

"El que hem vist en la seva compareixença en l'assemblea és una mentida darrere una altra per intentar una fugida cap endavant. No té cap credibilitat, no ha donat cap explicació creïble", ha remarcat Santiago, que ha assegurat que Mazón ha demostrat "una absoluta incompetència" tant per prevenir la catàstrofe com per protegir la població.

Segons el diputat, cal atendre el "clam" de les més de 150.000 persones que van sortir als carrers a València demanant la dimissió de Mazón.