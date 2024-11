Santiago Castellà ofereix una "etapa tranquil·la" al capdavant del Port de Tarragona

TARRAGONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -

El nou president del Port de Tarragona, Santiago Castellà, ha ofert aquest dimecres una "etapa tranquil·la, serena, sòlida" i amb voluntat de trobar consensos amb el conjunt del territori i el món empresarial.

Ho ha dit a Tarragona durant el seu acte de presentació com a president de l'enclavament portuari, en el qual també ha participat la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, la directora corporativa de Ports de l'Estat, Pilar Parra, i el ja expresident del Port de Tarragona, Saül Garreta.

"El port no ha de prendre les seves decisions en solitari, arrossegant i condicionant el territori, sinó que ha de ser l'espai on el territori trobi la seguretat tècnica, la professionalitat i la tranquil·litat per consensuar conjuntament les decisions", ha defensat.