Santi Vila presidirà el nou Comitè Assessor d'Infraestructures de l'Ajuntament de Barcelona

L'exconseller afirma que el mou "l'estima per Barcelona i l'amistat personal" amb Collboni

BARCELONA, 28 jul. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha signat el decret de creació del Comitè Assessor d'Infraestructures, un nou òrgan municipal consultiu que estarà presidit per l'exconseller de la Generalitat Santi Vila i integrarà experts de "reconegut prestigi professional" en el camp de les infraestructures.

Ho ha anunciat en una roda de premsa aquest divendres abans del ple per aprovar el cartipàs municipal, al costat de les tinents d'alcalde, Laia Bonet i Maria Eugènia Gay; l'enginyer en cap de Barcelona, Oriol Altisench; i Vila.

El seu objectiu serà desenvolupar continguts orientats a "donar veu pròpia" al consistori en matèria d'infraestructures que tinguin o puguin tenir una repercussió en el futur de la ciutat.

El nou comitè assessor se centrarà en les infraestructures del transport: ferroviàries, portuàries i aeroportuàries i també es treballarà amb les energètiques i de telecomunicacions i dades de Barcelona.

RECONEIXEMENT A VILA

Collboni ha destacat la trajectòria de Vila, "que independentment de la seva trajectòria política és una persona que té un reconegut prestigi al país", i ha reivindicat la seva etapa com a conseller i la d'alcalde, fet que per ell li dona una dimensió necessària per a la ciutat.

També ha remarcat que la composició del comitè serà professional i "independent de les ideologies polítiques que puguin tenir els seus membres" perquè assegura que el que valoren al govern és el compromís amb Barcelona.

Per la seva banda, Vila ha dit que el mou "l'estima a Barcelona i l'amistat personal amb l'alcalde" a l'hora d'assumir aquest càrrec, al qual vol correspondre amb rigor i treball, i ha posat en valor l'impacte que les infraestructures tenen en la vida de les persones.

FUNCIONAMENT

Comptarà amb un comitè plenari, format per tots els integrants del Comitè Assessor --que es reunirà un mínim de dues vegades a l'any--, i per un comitè permanent, que reunirà un grup reduït dels seus membres, cada dos mesos aproximadament, amb un mínim de sis vegades a l'any.

En funció dels temes que es vulguin tractar, el president podrà convocar grups de treball específics, de curta durada, amb l'objectiu d'aprofundir en l'estudi, coneixement i assessorament sobre un aspecte determinat.

Altisench s'ocuparà de fer les funcions de coordinació i també serà qui confeccioni, juntament amb Vila, el grup d'experts que formaran part del comitè.