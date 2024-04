Santi Rodríguez (PP) exigeix "mesures urgents" al Govern central i la Generalitat per protegir el litoral

Demanarà la compareixença de Mascort i Capella



El secretari general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, ha exigit aquest dilluns al Govern d'Espanya i la Generalitat de Catalunya "mesures urgents" per garantir la protecció permanent del litoral català davant els temporals.

Ha anunciat que el PP presentarà aquest dimarts al Parlament de Catalunya una petició de compareixença del conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, i la consellera de Territori, Ester Capella, perquè "exposin les mesures que pensen aportar", en unes declaracions als mitjans a la platja de Sitges (Barcelona), recull un comunicat.

Paral·lelament, Rogríguez ha informat que presentaran al Congrés les preguntes i propostes necessàries perquè el Ministeri de Transició Ecològica "adopti les mesures oportunes per garantir que les platges queden protegides davant els temporals".

"Des de fa temps estem veient la 'no actuació' del govern davant la desaparició del nostre litoral", ha afegit.

GIRONA I BADALONA

Per la seva banda, el candidat del PP per Girona a les eleccions catalanes, Jaume Veray, ha reclamat a l'Executiu central que es construeixin espigons submarins a Calonge (Girona) que "haurien evitat aquest desastre", en referència a l'efecte del temporal de la borrasca 'Nelson'.

També ha demanat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que "no aprofiti la situació per culpar Madrid i es coordini amb les administracions per solucionar el problema".

Així mateix, l'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, ha explicat a través d'una publicació a X que sol·licitarà formalment aquest dimarts que es convoqui una reunió per part del Ministeri de Transició Ecològica i l'Àrea Metropolitana de Barcelona amb els ajuntaments afectats.