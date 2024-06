Santi Rodríguez (PP) continuarà sent diputat al Congrés i no recollirà l'acta al Parlament

BARCELONA, 5 juny (EUROPA PRESS) -

El secretari general del PP de Catalunya i diputat al Congrés, Santi Rodríguez, que també va ser elegit al Parlament el 12M, ha anunciat que continuarà "treballant per Catalunya i per tots els catalans" al Congrés, per la qual cosa renuncia al seu càrrec a la cambra catalana.

"El procés català s'ha estès a Espanya i en aquests moments és al Congrés. Hem decidit que per ser allà, per seguir el procés de prop i el que passi a Espanya, em mantingui com a diputat al Congrés", ha explicat aquest dimecres en un vídeo a X, recollit per Europa Press.

Segons han confirmat fonts del partit a Europa Press, Rodríguez no recollirà l'acta de diputat al Parlament, que es constitueix dilluns vinent 10 de juny, i passarà a substituir-lo el número 12 de la llista del PP per Barcelona, Pau Ferran Navarro.