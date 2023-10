Santi Rodríguez (PP) afirma que "no hi ha absolutament res a celebrar" l'1-O

Manu Reyes acusa Pedro Sánchez d'estar disposat a "trossejar Espanya"



BARCELONA, 1 oct. (EUROPA PRESS) -

El secretari general del PP a Catalunya, Santi Rodríguez, ha dit aquest diumenge que l'1 d'octubre "és un dia en què no hi ha absolutament res a celebrar", i ha afegit que és un dia trist.

En un acte dels populars que ha tingut lloc a Vilanova i la Geltrú (Barcelona), ha dit que l'1-O el Govern "va llançar la ciutadania al carrer a cometre un acte il·legal", la qual cosa ha qualificat d'irresponsable.

Rodríguez ha assegurat que els responsables de l'1-O no se'n poden lliurar amb una amnistia "perquè hi hagi una persona que necessita uns vots per aconseguir mantenir-se a La Moncloa", en referència al president del Govern central en funcions i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez.

MANU REYES

El president del PP de Barcelona i alcalde de Castelldefels (Barcelona), Manu Reyes, ha lamentat que el moviment independentista celebri l'1-O "segrestant milers de persones a la ciutat de Barcelona que no poden sortir ni poden entrar".

Reyes ha acusat Pedro Sánchez d'estar disposat "tornar-se a rendir a les peticions d'ERC i de Junts, veient com es posa sobre la taula l'amnistia o com el referèndum" i ha afegit que aquestes mesures trencarien la igualtat entre tots els espanyols.

"Sánchez es tornarà a asseure: està disposat a vendre qualsevol cosa, a trossejar Espanya, a canvi d'aferrar-se a la butaca de La Moncloa", ha expressat.