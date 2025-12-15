Rodríguez (PP) diu que Catalunya "no és una de les comunitats infrafinançades"

BARCELONA 15 des. (EUROPA PRESS) -
El secretari general del PP de Catalunya, Santi Rodríguez, ha afirmat que Catalunya "no és una de les comunitats infrafinançades" i que està, segons ell, en equilibri.
Ho ha dit en una entrevista del diari 'Ara' recollida per Europa Press, en la qual ha expressat que l'ordinalitat, és a dir, rebre el finançament en funció del que s'aporta, "pot ser desitjable", però que no és l'objectiu.
Respecte a la posició de Catalunya, per sota de l'eix d'ordinalitat, ha respost que "més ho estan les Balears o Madrid" i que Catalunya és la comunitat més endeutada i no per l'infrafinançament, sinó per decisions de la Generalitat.
"L'objectiu principal ha de ser que els serveis públics es puguin prestar amb garanties a totes les comunitats, cosa que no passa", i ha assenyalat com a infrafinançades la Comunitat Valenciana, Múrcia, Andalusia i Castella-la Manxa.
"FEIJÓO ÉS LA PERSONA PER A CATALUNYA"
D'altra banda, preguntat per les enquestes, ha sostingut: "Hem aconseguit en l'últim cicle electoral ressituar el partit en un pas important. N'hi ha prou? No. Feijóo és la persona per a Catalunya, ha practicat l'autonomisme i pot connectar molt fàcilment amb el sentiment majoritari".
Preguntat pel president del PP català, Alejandro Fernández, i les seves hipotètiques diferències amb Génova, Rodríguez ha defensat que s'ha de presentar a les pròximes eleccions i que, davant les "circumstàncies que es poden interpretar com contradiccions", es parla i s'arriba a acords.