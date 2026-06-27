Santi Rodríguez destaca la recuperació del PP català després del temps de "resistència" fins a 2023

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
El secretari general sortint destaca la "implantació" del partit a Catalunya
BARCELONA, 27 juny (EUROPA PRESS) -
El secretari general sortint del PP de Catalunya i president del XVI Congrés del partit, Santi Rodríguez, ha presentat l'informe de gestió des de l'últim conclave de 2018 i ha destacat la recuperació del partit després d'un període de "resistència" fins a les eleccions municipals de 2023.
En la seva intervenció davant del ple del congrés del PP català aquest dissabte, ha afirmat que la situació del partit durant l'etapa en què només tenia 3 diputats en el Parlament "va ser molt crítica" i impròpia d'un partit de govern.
Rodríguez ha constatat la greu situació econòmica que va viure el partit durant aquesta etapa, en què es va haver de renegociar la hipoteca de la seu i afrontar acomiadaments de personal, al qual ha aprofitat per demanar disculpes.
"IMPLANTACIÓ" DEL PARTIT
"Al març de 2021, el president Alejandro Fernández em va encomanar la Secretaria General; no sé si perquè ho volia acabar de rematar o perquè confiava en mi, però em va fer aquest encàrrec", i ha apuntat que el seu primer objectiu va ser recuperar la implantació territorial amb la vista posada en les municipals.
Ha sostingut que "recuperar múscul territorial era imprescindible per recuperar una posició rellevant a Catalunya, no només per a les eleccions municipals, sinó també per a les autonòmiques, per a la generals i per a les europees".
En aquest sentit, ha destacat la "implantació" del partit a Catalunya que es va constatar amb les eleccions al Parlament, quan el PP va passar de 3 a 15 diputats amb la candidatura encapçalada per Alejandro Fernández.
"VOLEM MÉS"
"Volem més. Volem més candidatures, volem més regidors, volem més alcaldes, volem més diputats en el Parlament per ser determinants i volem més diputats en el Congrés per portar Alberto Núñez Feijóo a la presidència", ha afegit.
Rodríguez s'acomiada aquest dissabte de la Secretaria General del PP català en el congrés del partit, que triarà un substitut, i el portaveu en el Parlament, Juan Fernández, és el nom que sona amb més força entre els populars.