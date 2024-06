Santano (Transports) demana "baixar la conflictivitat" davant de l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona

Bonet (Barcelona) creu que les infraestructures gestionen creixement de la població



BARCELONA, 13 juny (EUROPA PRESS) -

El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, ha demanat "baixar la conflictivitat" davant de projectes com l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-El Prat, i ha dit que aquesta no és tan intensa en altres projectes.

Ho ha dit aquest dijous durant la vuitena edició de la Nit dels Infraestructures, organitzada pel Consell Assessor d?Infraestructures de Catalunya (Cadic) a la seu de Foment del Treball a Barcelona.

En la gala han estat presents el president del Parlament, Josep Rull; la consellera de Territori en funcions, Ester Capella; la tinent d'alcalde de Barcelona, Laia Bonet; el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i el president del Cadic, Joaquim Llansó.

Santano ha dit que el Govern és favorable a la promoció de la B-40 i a l'ampliació del pressupost de l'Aeroport de Barcelona i ha recordat que tenen previstes "inversions importantíssimes" en les estacions de Sants i de la Sagrera.

Segons ell, invertir a Catalunya és una prioritat per al Govern central i ha dit que les polítiques de mobilitat i infraestructures "haurien de superar el tacticisme polític de curt termini".

"Aconseguir un gran pacte de país amb les infraestructures i que les inversions aquí o allà no es converteixin en un arma cada vegada que hi ha un nou cicle electoral", ha afegit.

LAIA BONET

Bonet ha insistit que l'àrea metropolitana de Barcelona necessita més inversions en infraestructures: "Sense millors infraestructures de transport no farem que la mobilitat sigui més eficient ni més sostenible, i ho necessitem de totes maneres".

"El debat no és si volem créixer més o menys, el debat és com volem créixer. Catalunya no para de créixer, aquest és un fet ineludible, una dada, i les infraestructures serveixen justament per gestionar aquest creixement", ha afegit.