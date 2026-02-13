Santano preveu que els límits de velocitat per les obres urgents a Rodalies s'eliminin a l'abril

BARCELONA 13 febr. (EUROPA PRESS) -
El secretari d'estat de Transports, José Antonio Santano, ha estimat que les limitacions de velocitat derivades de les obres d'urgència dutes a terme a Rodalies des de l'accident ferroviari a Gelida (Barcelona) s'aixequin a l'abril, i que la meitat estiguin eliminades a finals d'aquest mes de febrer.
Ho ha dit aquest divendres en una roda de premsa a l'estació de Sants de Barcelona al costat de la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, en la qual ha precisat que des d'aleshores d'han detectat 91 punts d'obra urgents en els quals treballar, amb 20 ja resolts i 71 encara pendents.
"Ara mateix, hi ha 200 limitacions temporals de velocitat. Aproximadament el 50% venen d'obres que ja estaven en marxa i la resta són derivades de les obres d'emergència, que eliminarem entre aquest moment i el mes d'abril", ha destacat Santano, qui ha dit que preveu quedar-se almenys una setmana més a Barcelona, on es va instal·lar el 3 de febrer per abordar la crisi de trens.